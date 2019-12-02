Петербурженка, оказавшаяся в тюрьме Таиланда из-за укуса обезьянки, объявила сбор средств

СЕГОДНЯ 18:47 2019-12-02T18:47:43+03:00

Предоставленные государством адвокат пригрозил, что дело якобы может затянуться на полгода. Фото: Из архива Валентины Андреевой

На адвоката, проживание в Пхукете в новогодние праздники и билет домой ей нужно около 260 тысяч рублей

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28-летняя специалистка по плетению дредов из Петербурга Валентина Андреева – та, что попалась в руки полиции с запрещенным наркотическим препаратом, якобы проданным ей в аптеке вместо обезболивающего после того, как ее укусила обезьянка, – просит поддержать ее не только морально, но и материально. Туристка открыла сбор средств.

– Итак, общая сумма – 260 000 рублей, – сообщают близкие Валентины. – Билет на родину стоит примерно 60 000 рублей. Дальнейшие услуги адвоката по ускорению процесса экстрадиции обойдутся в 150 000 рублей. Проживание в высокий новогодний сезон (до 24 декабря отель оплачен) будет стоить 3000 за одну ночь. Это еще около 50 000 до суда.

След от укуса. Фото: Из архива Валентины Андреевой

Инициаторы сбора обещают публиковать отчеты о том, на что именно были потрачены деньги. С единственной оговоркой: «адвокат, к сожалению, чек не даст».

Сейчас Валентина под подпиской ожидает в Пхукете суда, который может закончиться пятилетним сроком. По данным путешественницы, дело может затянуться на срок от 48 дней до полугода.

ИСТОЧНИК KP.RU