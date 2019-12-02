2019-12-02T18:52:25+03:00
Общество

В Петербурге открыли «горячую линию» по вопросам безопасности игрушек к Новому году

При выборе подарков детям, горожане смогут убедиться в их качестве и соответствии нормативам
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге открылась «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выборе новогодних подарковВ Петербурге открылась «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выборе новогодних подарковФото: Олег ЗОЛОТО
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Осталось меньше месяца до главного праздника Нового года. А какой Новый год без подарков? Больше всего заветные коробочки с бантиками ждут дети. Однако очень важно, чтобы игрушки, подаренные юным горожанам, были безопасные и качественные. Иначе праздник будет испорчен. Специально для этого в Петербурге начала работать «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров к Новому году.

- Совершенно бесплатно проконсультироваться при выборе новогодних подарков можно будет со 2 по 20 декабря в будние дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 18:00 по телефону 8(800)555-49-43, - рассказали в Роспотребнадзоре Петербурга.

Петербуржцы смогут задать любой вопрос специалистам управления о качестве и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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