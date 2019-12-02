Кунсткамера на один день станет бесплатной

СЕГОДНЯ 19:17 2019-12-02T19:17:37+03:00

За авторские экскурсии в День Кунсткамеры все же придется заплатить. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого или же просто Кунсткамера проведет день открытых дверей. 6 декабря туда можно сходить совершенно бесплатно. При этом за экскурсии заплатить все же придется.

- Внимание! 6 декабря состоится День Кунсткамеры. Бесплатный вход открыт до 15:00, сам музей будет работать до 16:00. Отметим, что днем для посещения закроют два зала. «Африку» - с 14:00, а «Японию» и Круглый зал с 15:00, - передает официальная группа Кунсткамеры во «Вконтакте».

Напомним, что Кунсткамере исполнилось целых 305 лет. 6 декабря музей предложит петербуржцам совершить «путешествие во времени». В залах посетителей встретят «заморские гости» Санкт-Петербурга 18-го века. Весь день можно будет насладиться музыкой эпохи барокко. Более того, в Кунсткамере пройдут авторские экскурсии от ведущих сотрудников музея.

ИСТОЧНИК KP.RU