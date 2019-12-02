На проспекте Королева запретят парковку, чтобы избежать пробок
В городе нашли, как побороть вечные пробки на проспекте Королева в Приморском районе. «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» решила ввести там запрет на парковку машин. Изменения вступят в силу уже 20 декабря этого года. Запрет действует не на весь проспект, а лишь на отдельные его участки.
- Причина тому - обеспечение безопасности дорожного движения и организация пропускной способности автомобилей. Поэтому с 20.12.2019 вводится запрет парковки транспортных средств в обоих направлениях на участке проспекта Королева от улицы Долгоозерной до улицы Шаврова, - передает комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.
Схему обновленной организации дорожного движения на проспекте Королева можно найти по ссылке на сайте «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга».
ИСТОЧНИК KP.RU