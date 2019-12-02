СКА обыграл ЦСКА и поднялся на первое место Западной конференции КХЛ

2 Дек. 22:35 2019-12-02T22:35:49+03:00

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2 декабря СКА на выезде выиграл ЦСКА со счетом 2:4. Эта победа стала уже девятой к ряду в текущем сезоне. Московские армейцы вели 2:1 после второго периода усилиями Толчинского и Вея. СКА ответил шайбой Барабанова. Позднее в третьем отрезке встречи сначала забил Белов. А после Барабанов еще дважды поразил ворота столичного клуба и помог петербуржцам без лишних нервов доиграть до конца.

- Серия из девяти побед подряд действительно радует. Мы подтянули физику немножко, изменили тактический рисунок игры, хоккеисты обрели уверенность, - рассказал главный тренер СКА Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Эта победа позволила СКА занять первую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Однако у ЦСКА, отстающего лишь на очко, есть еще 2 игры в запасе. Следующий матч петербургских армейцев пройдет в среду 4 декабря дома против «Ак Барса». Начало поединка в «Ледовом» - в 19:30.

ИСТОЧНИК KP.RU