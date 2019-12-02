Петербуржец неделю отогревал обессиленного селезня, застрявшего в замерзшем пруду

2 Дек. 23:56 2019-12-02T23:56:16+03:00

Селезень совсем выбился из сил и жутко замерз. Фото: скриншот видео канала LT Prime на YouTube

Если бы не помощь петербуржцев, то лапки утки вскоре вмерзли бы в лед [фото, видео]

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Петербуржцы спасли самца утки из замерзшего пруда в парке Новознаменка. Прохожий мужчина заметил, что в водоеме на небольшом водном островке находится обессиленный селезень. Вот-вот вода грозилась превратиться в лед и окончательно сковать лапки птицы. Самостоятельно селезень выбраться из плена не мог. Несколько посетителей парка начали действовать.

Сначала один из петербуржцев попытался подсадить птицу с помощью палки, однако ничего не вышло. Затем он взял ветку побольше и принялся ломать лед, чтобы утка сама выплыла к берегу.

- В итоге задуманное не получилось, и селезень оказался на льду. Он ничего не мог сделать, так как очень замерз и был почти обездвижен. Мужчина подвинул его палкой к берегу, а потом достал и взял на руки. Сначала хотели отпустить птицу на незамерзший пруд, но она вообще не могла ходить – пришлось взять домой, - делится автор видео, приютивший селезня у себя, на своем канале в YouTube.

Вырванную из ледяного капкана утку спасли, подтащив ее к берегу палкой. Фото: скриншот видео канала LT Prime на YouTube

Птицу поместили в коробку в теплой квартире. Первые два дня селезень даже не вставал. А потом, слава богу, стал ходить и даже прыгать. В итоге он поселился в ванной петербуржца, где чувствовал себя вполне вольготно и восстанавливал утраченные силы.

В тепле селезня развлекали как могли, лишь бы быстрее поправился. Фото: скриншот видео канала LT Prime на YouTube

Через неделю он уже махал крыльями, поэтому его со спокойной душой отпустили в тот же парк, где лед уже успел растаять. Там селезень успешно воссоединился с другими птицами.

Спасли утку из замерзшего пруда парка Новознаменка.Спасение селезня утки кряквы со льда в пруду Сосновой Поляны Красносельского района, так как птица не могла самостоятельно выбраться, спустя неделю утенка отпустили

ИСТОЧНИК KP.RU