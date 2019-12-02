Петербуржец неделю отогревал обессиленного селезня, застрявшего в замерзшем пруду
Петербуржцы спасли самца утки из замерзшего пруда в парке Новознаменка. Прохожий мужчина заметил, что в водоеме на небольшом водном островке находится обессиленный селезень. Вот-вот вода грозилась превратиться в лед и окончательно сковать лапки птицы. Самостоятельно селезень выбраться из плена не мог. Несколько посетителей парка начали действовать.
Сначала один из петербуржцев попытался подсадить птицу с помощью палки, однако ничего не вышло. Затем он взял ветку побольше и принялся ломать лед, чтобы утка сама выплыла к берегу.
- В итоге задуманное не получилось, и селезень оказался на льду. Он ничего не мог сделать, так как очень замерз и был почти обездвижен. Мужчина подвинул его палкой к берегу, а потом достал и взял на руки. Сначала хотели отпустить птицу на незамерзший пруд, но она вообще не могла ходить – пришлось взять домой, - делится автор видео, приютивший селезня у себя, на своем канале в YouTube.
Вырванную из ледяного капкана утку спасли, подтащив ее к берегу палкой. Фото: скриншот видео канала LT Prime на YouTube
Птицу поместили в коробку в теплой квартире. Первые два дня селезень даже не вставал. А потом, слава богу, стал ходить и даже прыгать. В итоге он поселился в ванной петербуржца, где чувствовал себя вполне вольготно и восстанавливал утраченные силы.
В тепле селезня развлекали как могли, лишь бы быстрее поправился. Фото: скриншот видео канала LT Prime на YouTube
Через неделю он уже махал крыльями, поэтому его со спокойной душой отпустили в тот же парк, где лед уже успел растаять. Там селезень успешно воссоединился с другими птицами.
Спасли утку из замерзшего пруда парка Новознаменка.Спасение селезня утки кряквы со льда в пруду Сосновой Поляны Красносельского района, так как птица не могла самостоятельно выбраться, спустя неделю утенка отпустили
ИСТОЧНИК KP.RU