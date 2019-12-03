Петербуржцы всем миром собирают новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек

СЕГОДНЯ 01:28 2019-12-03T01:28:31+03:00

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Петербургские волонтеры проекта «Подарим праздник дедушкам и бабушкам» собирают новогодние презенты для одиноких пенсионеров. Горожан не ограничивают в фантазии. Подарить можно практически все, за исключением подержанных вещей, лекарств, скоропортящихся продуктов и стеклянных игрушек. Волонтеры работают со всеми социальными домами города.

- В прошлом году мы с вами вручили больше 15 тысяч подарков! В этом году кураторы на сегодняшний день получили около 300 подарков. Надеемся, что все бабушки и дедушки, кого мы поздравили в том году, и в этом получат приятный сюрприз, - пишут организаторы благотворительных сборов в группе «Подарим праздник дедушкам и бабушкам» во «Вконтакте».

Подарки необходимо грамотно оформить и отдать нужному волонтеру. Фото: vk.com/prazdnikdlyavseh

В своем сообществе благотворители опубликовали список волонтеров, которым можно передать подарки. Обычно их просят красиво оформить и написать крупно на бумажке «дедушке» или «бабушке». Если дарят вещи, то всегда указывают размер. Волонтеры отмечают, что у них преобладают бабушки – их 90%, тогда как одиноких дедушек в городе около 10%.

ИСТОЧНИК KP.RU