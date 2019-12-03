Дрифтеры не дают уснуть жителям домов на Комсомольской площади

СЕГОДНЯ 02:17 2019-12-03T02:17:49+03:00

Дрифтеры мешают не только местным жителям, но и участникам движения на круговом перекрестке. Фото: vk.com/unreleased_dtp

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Жители домов на Комсомольской площади в Кировском районе жалуются на громких дрифтеров, которые не дают им заснуть. По их словам, неизвестные почти каждую ночь без остановки гоняют на местном круговом перекрестке. Свои жалобы петербуржцы написали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Эти неадекваты громко ездят боком. Уснуть невозможно. Постоянно подвергают риску ДТП других участников дорожного движения! Куда смотрит полиция? Куда писать жалобы? – вопрошают очевидцы с бессонницей.

Судя по опубликованному видео, выхлопная система двух машин гонщиков действительно может разбудить даже мертвого. Страдающим от дрифтеров петербуржцам советуют выяснить номера авто и срочно идти в ГИБДД. Впрочем, большинство комментаторов видео хвалят профессионализм водителей и их эффектную езду и просят на них не обижаться.

Дрифтеры на Комсомольской площади в Петербурге.

ИСТОЧНИК KP.RU