2019-12-03T09:16:49+03:00
Общество

День без снега: Гребень антициклона принесет в Петербург солнце и похолодание

В городе будет до минус двух градусов, на улицах гололед
Петр КИБЕР
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Во вторник в Петерюбурге без осадков и солнечно.Во вторник в Петерюбурге без осадков и солнечно.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Снег, который завалил Петербург в прошедшее воскресенье и еще немного в понедельник, решил сделать перерыв и дать дворникам передышку. Так, 3 декабря, в городе будет ясно, морозно и без осадков. Зато с гололедом.

- Санкт-Петербург сегодня под влиянием гребня антициклона. В городе переменная облачность, без существенных осадков, местами гололедица. Температура воздуха 0...-2 градуса. Ветер западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. столба, что ниже нормы, - сообщает на своей странице в «Фейсбуке» ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус.

Согласны с коллегой и петербургские синоптики, которые обещают горожанам умеренный западный ветер, температуру до минус 3 градусов (до -6 по области) и гололед.

Последнего обстоятельства надо опасаться и водителям и пешеходам. Коммунальные службы не успели убрать последствия снежных выходных, поэтому многие тротуары бугристые, скользкие и опасные для здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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