2019-12-03T10:33:38+03:00
Происшествия

Студенты аграрного университета отобрали еду у доставщика суши

Обоих «ботаников» уже задержала полиция
Петр КИБЕР
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Два студента аграрного вуза избили доставщика сущи и попали под уголовное дело.Два студента аграрного вуза избили доставщика сущи и попали под уголовное дело.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Фактически «гоп-стоп», выражаясь криминальным сленгом, устроили доставщику еды два студента Аграрного университета, что в Пушкине. Пара первокурсников-уроженцев одной из кавказских республик, решила поесть, но за еду не платить. Когда же заказ прибыл, будущие аграрии просто побили курьера, отобрав у него сумку с едой.

- 02.12.2019 в 05:35 через 112 обратился мужчина 1992 года рождения, доставщик суши и пиццы ресторана «Сакура», с сообщением о том, около 05:00 в г. Пушкин у д. 6 по Петербургскому шоссе двое неизвестных, отказавшись оплачивать доставленный заказ, нанесли курьеру телесные повреждения, отобрали сумку с товаром и с места происшествия скрылись, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на вызов полицейские быстро установили подозреваемых. Вечером того же дня в общежитии университета были задержаны два первокурсника 18 лет и 21 года от роду. Изъять похищенное не удалось - суши съели.

По статье «Грабеж» с применением насилия двум студентам грозит штраф, исправительные работы или даже тюрьма на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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