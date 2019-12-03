ДТП из пяти машин создало пробку на КАД у Пулковского шоссе

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-03T10:36:06+03:00

Пять машин столкнулись на КАД перед съездом на Пулковское шоссе Фото: СОЦСЕТИ

Авария полностью перекрыла движение по внешнему кольцу перед съездом с трассы

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Вторник, 3 декабря, в Петербурге начался с пробок. На Кольцевой дороге перед съездом на Пулковское шоссе около 9 часов утра скользкую трассу не поделили сразу пять автомобилей. Четыре легковушки, включая каршеринг, а также небольшой джип столкнулись, перекрыв сразу три полосы движения на внешнем кольце.

- Страшно выезжать. Никто стиль езды не меняет. Все летают, как летом, - пожаловался петербургский автомобилист. - Уверен, кто-то решил на съезд уйти с крайнего левого ряда и «раскорячил» гонщика в середине. И понеслась.

После того, как в Петербурге выпал снег и дороги покрыл гололед, аварии в городе участились. В ДТП на КАД никто серьезно не пострадал, побились лишь машины. На место массовой аварии прибыли инспекторы дорожной полиции, чтобы разобраться в причинах столкновения.

На КАД к 10 часов утра образовался небольшой затор. Объезд аварии проходил по одной полосе движения.

ИСТОЧНИК KP.RU