Петербуржец поджег дом с трупом убитого друга в Ленобласти

СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-03T11:07:23+03:00

Петербуржец убил друга и поджог дом с трупом, чтобы скрыть преступление Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На месте пожара в садоводстве в Волховском районе, спасатели нашли лишь его останки

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В минувшие выходные в Волховском районе Ленобласти произошел пожар. В воскресенье, 1 декабря, вечером загорелся дачный дом в садоводческом массиве «Пупышево», на территории СНТ «Якорь». Пожарные приехали быстро, однако постройка сильно полыхала. Когда огонь был потушен, то спасатели нашли внутри останки обгоревшего трупа.

- После пожара на пепелище приехали сотрудники полиции, чтобы осмотреть труп. Установлено, что это 33-летний петербуржец. На его теле остались следы. Судебные эксперты определили, что смерть наступила не в результате пожара, а колото-резанного ранения сердца, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Сразу же было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ – убийство, и начато расследование. Правоохранители вышли на подозреваемого – 31-летнего мужчину. Он живет в соседнем СНТ «Пурово-3» того же Волховского района. Нигде не работает.

Согласно данным следствия, в день пожара, приятели были на даче еще одного друга. Где отдыхали и выпивали. Во время ссоры мужчин, младший убил ножом оппонента, и попытался скрыть преступления: разлил горючее по дому и поджег дом.

На данный момент подозреваемый задержан и находится под следствием.

ИСТОЧНИК KP.RU