2019-12-03T11:11:12+03:00
Происшествия

В Калининском районе на крышу «Вольво» упала голая 14-летняя школьница

Девочку-подростка госпитализировали в тяжелом состоянии
Петр КИБЕР
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Полиция выясняет, как обнаженная школьница оказалась на капоте иномарке.Полиция выясняет, как обнаженная школьница оказалась на капоте иномарке.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Полиция Калининского района Санкт-Петербурга выясняет причины госпитализации 14-летней школьницы, которая была найдена голой на крыше автомобиля. Судя по словам владельца иномарки девочка-подросток упала на машину с высоты.

- В 21:46 2 декабря в дежурную часть поступило сообщение жителя дома 14, корпус 2 по улице Софьи Ковалевской, о том, что на принадлежащий ему а/м «Вольво» упала голая женщина, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывший на место наряд обнаружил на месте сильно травмированную школьницу с признаками падения с высоты и бригаду медиков. Они срочно увезли пострадавшую на машине реанимации с закрытой травмой головы, сотрясением мозга, закрытой травмой груди, закрытым переломом поясничного отдела позвоночника, закрытым переломом костей таза, переломом правого бедра, в состоянии шока.

Состояние пациентки тяжелое, она находится в коме.

Позднее стало известно, что ученица 8 класса состояла на учете у психиатра и в комиссии по делам несовершеннолетних. Мать девочки, работающая охранником, прояснить картину произошедшего не смогла, так как в момент инцидента спала на кухне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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