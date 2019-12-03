2019-12-03T11:27:48+03:00
Общество

Международный День инвалидов в Петербурге отметили концертом

В БКЗ «Октябрьский» выступили популярные артисты и творческие коллективы
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге отметили День инвалида праздничным концертом в БКЗ "Октябрьский"В Петербурге отметили День инвалида праздничным концертом в БКЗ "Октябрьский"Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт, посвященный Международному Дню инвалидов. В понедельник, 2 декабря, в большом зале выступили популярные в Петербурге артисты и творческие коллективы. Выступление началось со слов приветствия к гостям губернатора Северной столицы Александра Беглова и председателя ЗакСобрания Вячеслава Макарова.

- Человек с ограниченными возможностями – это символ величия духа. Из истории мы знаем удивительные примеры героизма людей c инвалидностью. В их числе – подвиги советских летчиков в годы Великой Отечественной войны. Это – уникальные примеры мужества, и нет на свете мерила, которым можно было бы измерить силу духа этих людей, – подчеркнул Макаров.

Также он отметил, что сегодня бережное отношение к людям с ограниченными возможностями – это показатель здоровья общества. Поэтому главными задачами для правительства города стали - воспитание в подрастающем поколении бережного, гуманного отношения к нуждающимся в сочувствии и помощи. И создание в городе комфортной для людей с инвалидностью среды проживания.

- Никто из них не должен чувствовать себя изолированным от общества, даже те, кто не может выходить из дома, -заключил председатель ЗакСа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собака стала виновницей тройного ДТП в Парголово
Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря
В «Ленфильме» рассказали, как Лобода била Линдеманна хрустальной пепельницей
Крупный пожар в Шушарах продолжают тушить 12-й час подряд
В Петербурге спасли котов, трое суток просидевших на высоких деревьях
Жителя Карелии обвинили в изнасиловании петербургской школьницы
Житель Карелии прокрутил палец в мясорубке вместе с фаршем
Зафиксирована необычно сложная пробка на КАД в Петербурге
В Петербурге отмечают особую дату – День неизвестного солдата
В Петербурге искали 10-летнего мальчика, пропавшего по дороге домой из школы
В Калининском районе на крышу «Вольво» упала голая 14-летняя школьница
Петербуржец поджег дом с трупом убитого друга в Ленобласти
ДТП из пяти машин создало пробку на КАД у Пулковского шоссе
Студенты аграрного университета отобрали еду у доставщика суши
Петербуржец, защищавший свой гараж от сноса с автоматом и гранатой, попал под уголовное дело
День без снега: Гребень антициклона принесет в Петербург солнце и похолодание
Дрифтеры не дают уснуть жителям домов на Комсомольской площади
Многострадальную реконструкцию Лиговского и Гореловского путепроводов завершат за 4,3 млрд рублей
Петербуржцы всем миром собирают новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек
Половина населения Петербурга рискует заболеть гриппом
Стало известно, чем будут торговать на Рождественской ярмарке-2019 в Петербурге
Петербуржец неделю отогревал обессиленного селезня, застрявшего в замерзшем пруду