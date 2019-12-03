Международный День инвалидов в Петербурге отметили концертом

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-03T11:27:48+03:00

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В БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт, посвященный Международному Дню инвалидов. В понедельник, 2 декабря, в большом зале выступили популярные в Петербурге артисты и творческие коллективы. Выступление началось со слов приветствия к гостям губернатора Северной столицы Александра Беглова и председателя ЗакСобрания Вячеслава Макарова.

- Человек с ограниченными возможностями – это символ величия духа. Из истории мы знаем удивительные примеры героизма людей c инвалидностью. В их числе – подвиги советских летчиков в годы Великой Отечественной войны. Это – уникальные примеры мужества, и нет на свете мерила, которым можно было бы измерить силу духа этих людей, – подчеркнул Макаров.

Также он отметил, что сегодня бережное отношение к людям с ограниченными возможностями – это показатель здоровья общества. Поэтому главными задачами для правительства города стали - воспитание в подрастающем поколении бережного, гуманного отношения к нуждающимся в сочувствии и помощи. И создание в городе комфортной для людей с инвалидностью среды проживания.

- Никто из них не должен чувствовать себя изолированным от общества, даже те, кто не может выходить из дома, -заключил председатель ЗакСа.

ИСТОЧНИК KP.RU