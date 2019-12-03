В Петербурге искали 10-летнего мальчика, пропавшего по дороге домой из школы

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-03T12:01:07+03:00

В Петербурге ищут пропавшего школьника. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

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Полиция Петербурге просит жителей города помочь в поисках 10-летнего Данилы Костина, который днем 2 декабря ушел из школы домой и пропал без вести. Последний раз ребенка видели в Приморском районе.

- Около 14.30 после занятий он вышел из школы № 578 на Комендантском проспекте, 37, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Про ребенка известно, что он живет с отцом и мачехой на Шуваловском проспекте в Приморском районе Петербурга. Родители Данилы в разводе. Тревогу вечером 2 декабря забил папа школьника.

По его словам, сын раньше из дома не уходил. Денег или документов при себе не имеет. Последний раз выходил на связь в 14:20.

Приметы ребенка: на вид 10 лет, рост 120 сантиметров. Худое телосложение, волосы темно-русые, европейский тип лица, глаза серые.

Был одет: синяя шапка, куртка черного цвета, штаны черного цвета, белые кроссовки.

Всех, у кого есть информация о мальчике, просят сообщить в полицию по телефонам: (812) 348-48-13, 573-59-02 или 573-60-00.

ОБНОВЛЕНО:

Ребенок найден, он жив. Подробности пока не приводятся.

ИСТОЧНИК KP.RU