В Петербурге отмечают особую дату – День неизвестного солдата

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-03T12:28:30+03:00

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Россия пережила много войн. Только за последние сто с небольшим лет было две мировых, гражданская, северная, плюс локальные конфликты в различных частях мира, где воевали советские и российские солдаты. Не все они вернулись домой живыми. А имена многих из них так и остались неизвестными. Вспоминают павших за Родину бойцов 3 декабря - в День неизвестного солдата.

- Война не окончена, пока не погребен последний солдат. Наша Ленинградская земля, на которой произошло одно из крупнейших сражений Второй Мировой войны, до сих пор хранит останки павших воинов. Мы все в неоплатном долгу перед ними. Наша обязанность – поддержать работу поисковых отрядов, чтобы вернуть бойцам их имена, - заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Напомним, что памятная дата была введена в календарь в 2014 году. 3 декабря было выбрано потому, что именно в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы в Подмосковье и захоронен у стен Кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU