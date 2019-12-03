2019-12-03T13:00:05+03:00
Происшествия

Зафиксирована необычно сложная пробка на КАД в Петербурге

Утром 3 декабря на дорогах Северной столицы 7-балльные заторы
Лилия КОЗЛОВА
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Петербург сковали 8-балльные пробки утром во вторник, 3 декабряПетербург сковали 8-балльные пробки утром во вторник, 3 декабряФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Вторник, 3 декабря, выдался трудным для автомобилистов. Утром дороги сковали 7-балльные пробки, что на 1 балл больше обычного. В пяти разных частях города машины стояли где-то по 40 минут, а где-то почти по три часа, пытаясь проехать затор.

- В 11 часов утра зафиксирована необычно сложная пробка на внешней стороне КАД от реки Новая до Пулковского шоссе. В пробке длиной 8 километров можно потерять 36 минут, что на 30 минут больше обычного, - сообщается в отчете сервиса «Яндекс.Пробки».

Наиболее загруженными магистралями в Петербурге оказались: Приморский проспект по направлению в центр – 8 баллов, Ленинский проспект к Маршала Жукова – 7 баллов.

Дольше всего автомобилистам пришлось постоять на Мурманском шоссе от пруда возле карьера до эстакады над железной дорогой. Пробка продержалась 2 часа 50 минут и растянулась на 4,6 километров. Около 2 часов 20 минут машины стояли на Витебском проспекте, от проспекта Славы до Лиговского проспекта, а также по полтора часа держалась пробка на Колтушском шоссе и на внешнем стороне КАД, от Красносельского шоссе до Таллинского шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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