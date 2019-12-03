Житель Карелии прокрутил палец в мясорубке вместе с фаршем

СЕГОДНЯ 13:04 2019-12-03T13:04:32+03:00

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Самый страшный кошмар родом из детства - помогать бабушке крутить мясо на котлеты и засунуть палец глубже, чем надо - в шнек. Именно по такому сценарию развивались события в столице Карелии Петрозаводске, где местный житель решил помочь жене по кухне.

- 2 декабря петрозаводским спасателям пришел необычный вызов. Помощь потребовалась мужчине, который по неосторожности вместе с фаршем для котлет прокрутил палец. Рука намертво застряла в мясорубке, - пишут «Невские новости» со ссылкой на пожарно-спасательную службу Петрозаводска.

Примчавшиеся на выручку специалисты освободили горе-кулинара из западни. По счастью, рука мужчины сильно не пострадала, но продолжить готовку он уже не мог. Крутить мясо и жарить котлеты пришлось уже его жене.

Впрочем, до Нового года еще целый месяц, поэтому есть шанс, что петрозаводчанин оправится от «ранения» и поможет супруге с праздничным столом.

ИСТОЧНИК KP.RU