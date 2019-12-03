2019-12-03T13:04:32+03:00
Происшествия

Житель Карелии прокрутил палец в мясорубке вместе с фаршем

Вызволять кулинара из ловушки пришлось спасателям
Петр КИБЕР
Поделиться:
Жителя Петрозаводска, сунувшего палец в мясорубку, пришлось вызволять спасателям.Жителя Петрозаводска, сунувшего палец в мясорубку, пришлось вызволять спасателям.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Самый страшный кошмар родом из детства - помогать бабушке крутить мясо на котлеты и засунуть палец глубже, чем надо - в шнек. Именно по такому сценарию развивались события в столице Карелии Петрозаводске, где местный житель решил помочь жене по кухне.

- 2 декабря петрозаводским спасателям пришел необычный вызов. Помощь потребовалась мужчине, который по неосторожности вместе с фаршем для котлет прокрутил палец. Рука намертво застряла в мясорубке, - пишут «Невские новости» со ссылкой на пожарно-спасательную службу Петрозаводска.

Примчавшиеся на выручку специалисты освободили горе-кулинара из западни. По счастью, рука мужчины сильно не пострадала, но продолжить готовку он уже не мог. Крутить мясо и жарить котлеты пришлось уже его жене.

Впрочем, до Нового года еще целый месяц, поэтому есть шанс, что петрозаводчанин оправится от «ранения» и поможет супруге с праздничным столом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собака стала виновницей тройного ДТП в Парголово
Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря
В «Ленфильме» рассказали, как Лобода била Линдеманна хрустальной пепельницей
Крупный пожар в Шушарах продолжают тушить 12-й час подряд
В Петербурге спасли котов, трое суток просидевших на высоких деревьях
Жителя Карелии обвинили в изнасиловании петербургской школьницы
Зафиксирована необычно сложная пробка на КАД в Петербурге
В Петербурге отмечают особую дату – День неизвестного солдата
В Петербурге искали 10-летнего мальчика, пропавшего по дороге домой из школы
Международный День инвалидов в Петербурге отметили концертом
В Калининском районе на крышу «Вольво» упала голая 14-летняя школьница
Петербуржец поджег дом с трупом убитого друга в Ленобласти
ДТП из пяти машин создало пробку на КАД у Пулковского шоссе
Студенты аграрного университета отобрали еду у доставщика суши
Петербуржец, защищавший свой гараж от сноса с автоматом и гранатой, попал под уголовное дело
День без снега: Гребень антициклона принесет в Петербург солнце и похолодание
Дрифтеры не дают уснуть жителям домов на Комсомольской площади
Многострадальную реконструкцию Лиговского и Гореловского путепроводов завершат за 4,3 млрд рублей
Петербуржцы всем миром собирают новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек
Половина населения Петербурга рискует заболеть гриппом
Стало известно, чем будут торговать на Рождественской ярмарке-2019 в Петербурге
Петербуржец неделю отогревал обессиленного селезня, застрявшего в замерзшем пруду