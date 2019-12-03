Жителя Карелии обвинили в изнасиловании петербургской школьницы

СЕГОДНЯ 13:13 2019-12-03T13:13:51+03:00

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В Петербурге сотрудники полиции проверяют заявление местной жительницы, которая обвинила молодого парня в изнасиловании ее дочери. В воскресенье вечером, 1 декабря, женщина рассказала, что ее девочка, ученица 9-го класса, вернулась домой в шоковом состоянии и поведала о том, что с ней произошло.

- По словам 37-летней женщины, ее 15-летнюю дочь изнасиловал 17-летний парень в квартире дома 27, корпус 1, по улице Маршала Захарова. Произошло это около 19 часов в воскресенье, 1 декабря, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Как девочка оказалась в квартире, собеседник не рассказал. Возможно, школьница была в гостях, так как этот дом находится недалеко от ее места жительства.

Об обвиненном молодом человеке известно, что он житель Карелии. Сейчас полиция проводит проверку для того, чтобы установить все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU