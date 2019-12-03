2019-12-03T13:13:51+03:00
Происшествия

Жителя Карелии обвинили в изнасиловании петербургской школьницы

Полиция проверяет 17-летнего юношу, попавшего под подозрение
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербургская школьница обвинили жителя Карелии в изнасилованииПетербургская школьница обвинили жителя Карелии в изнасилованииФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Петербурге сотрудники полиции проверяют заявление местной жительницы, которая обвинила молодого парня в изнасиловании ее дочери. В воскресенье вечером, 1 декабря, женщина рассказала, что ее девочка, ученица 9-го класса, вернулась домой в шоковом состоянии и поведала о том, что с ней произошло.

- По словам 37-летней женщины, ее 15-летнюю дочь изнасиловал 17-летний парень в квартире дома 27, корпус 1, по улице Маршала Захарова. Произошло это около 19 часов в воскресенье, 1 декабря, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Как девочка оказалась в квартире, собеседник не рассказал. Возможно, школьница была в гостях, так как этот дом находится недалеко от ее места жительства.

Об обвиненном молодом человеке известно, что он житель Карелии. Сейчас полиция проводит проверку для того, чтобы установить все детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Собака стала виновницей тройного ДТП в Парголово
Приговор по делу о теракте в петербургском метро огласят 10 декабря
В «Ленфильме» рассказали, как Лобода била Линдеманна хрустальной пепельницей
Крупный пожар в Шушарах продолжают тушить 12-й час подряд
В Петербурге спасли котов, трое суток просидевших на высоких деревьях
Житель Карелии прокрутил палец в мясорубке вместе с фаршем
Зафиксирована необычно сложная пробка на КАД в Петербурге
В Петербурге отмечают особую дату – День неизвестного солдата
В Петербурге искали 10-летнего мальчика, пропавшего по дороге домой из школы
Международный День инвалидов в Петербурге отметили концертом
В Калининском районе на крышу «Вольво» упала голая 14-летняя школьница
Петербуржец поджег дом с трупом убитого друга в Ленобласти
ДТП из пяти машин создало пробку на КАД у Пулковского шоссе
Студенты аграрного университета отобрали еду у доставщика суши
Петербуржец, защищавший свой гараж от сноса с автоматом и гранатой, попал под уголовное дело
День без снега: Гребень антициклона принесет в Петербург солнце и похолодание
Дрифтеры не дают уснуть жителям домов на Комсомольской площади
Многострадальную реконструкцию Лиговского и Гореловского путепроводов завершат за 4,3 млрд рублей
Петербуржцы всем миром собирают новогодние подарки для одиноких бабушек и дедушек
Половина населения Петербурга рискует заболеть гриппом
Стало известно, чем будут торговать на Рождественской ярмарке-2019 в Петербурге
Петербуржец неделю отогревал обессиленного селезня, застрявшего в замерзшем пруду