В «Ленфильме» рассказали, как Лобода била Линдеманна хрустальной пепельницей

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-03T13:52:06+03:00

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Ноябре в интернете появился новый клип солиста немецкой группы Rammstein Тиля Линдеманна. Видео для сольного проекта певца на песню «Frau&Mann» снималось в Петербурге на киностудии «Ленфильм». Помимо самого музыканта, в нем снимались Петер Тэгтгрен, певица Лобода и шведский актер Петер Стормаре. Режиссером клипа выступил Сергей Минадзе.

- Клип рассказывает о любви космонавта (Петер Тэгтгрен) к своей жене (Светлана Лобода), которая осталась на Земле. Герой Тилля – директор фабрики и босс Лободы, который также испытывает к ней теплые чувства. В один момент он пытался за ней ухаживать, но получил жесткий отпор с помощью хрустальной пепельницы, - рассказали на студии.

В Пятом павильоне «Ленфильма» были возведены масштабные декорации космического корабля, а также фабрики – где работают герои Тилля и Лободы. Кабинет директора фабрики – один из офисов студии. Кроме всего прочего съемочная группа брала у «Ленфильма» свет и технику. Также съемки проходили на натуре. К примеру, уже прославившееся видео драки Тилля Линдеманна на Дворцовой площади с приземлившимся на нее на парашюте космонавтом.

till_lindemann_official Тилль Линдеманн "дерется" на Дворцовой площади

ИСТОЧНИК KP.RU