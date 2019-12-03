В «Ленфильме» рассказали, как Лобода била Линдеманна хрустальной пепельницей
Ноябре в интернете появился новый клип солиста немецкой группы Rammstein Тиля Линдеманна. Видео для сольного проекта певца на песню «Frau&Mann» снималось в Петербурге на киностудии «Ленфильм». Помимо самого музыканта, в нем снимались Петер Тэгтгрен, певица Лобода и шведский актер Петер Стормаре. Режиссером клипа выступил Сергей Минадзе.
- Клип рассказывает о любви космонавта (Петер Тэгтгрен) к своей жене (Светлана Лобода), которая осталась на Земле. Герой Тилля – директор фабрики и босс Лободы, который также испытывает к ней теплые чувства. В один момент он пытался за ней ухаживать, но получил жесткий отпор с помощью хрустальной пепельницы, - рассказали на студии.
В Пятом павильоне «Ленфильма» были возведены масштабные декорации космического корабля, а также фабрики – где работают герои Тилля и Лободы. Кабинет директора фабрики – один из офисов студии. Кроме всего прочего съемочная группа брала у «Ленфильма» свет и технику. Также съемки проходили на натуре. К примеру, уже прославившееся видео драки Тилля Линдеманна на Дворцовой площади с приземлившимся на нее на парашюте космонавтом.
ИСТОЧНИК KP.RU