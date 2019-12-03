Собака стала виновницей тройного ДТП в Парголово
В поселке Парголово в Петербурге на Выборгском шоссе произошла авария, когда небольшой автобус резко затормозил перед овчаркой, переходящей дорогу. Около часа дня во вторник, 3 декабря, «Паз», остановившись, «собрал» позади себя еще микроавтобус «Опель» и легковушку «Киа».
- Встретились они не из-за собаки, а из-за нарушения ПДД – несоблюдения дистанции, - высказал мнение один из очевидцев аварии.
Выжила ли собака после столкновения с автобусом, не известно. Показания свидетелей по этому вопросу расходятся.
Также свидетели рассказывают, что на место аварии приехала реанимация. Возможно, кто-то из участников ДТП пострадал и ему понадобилась помощь.
На 14:30 часов на Выборгском шоссе образовалась пробка длинной почти в 1.5 километра. Машины пробираются через затор примерно за 30 минут.
Три машины столкнулись на Выборгском шоссе в Петербурге, пропуская собаку .
ИСТОЧНИК KP.RU