В Петербурге начали выдавать первые паспорта болельщика ЕВРО-2020

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-03T15:15:56+03:00

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До старта футбольного чемпионата Европы остается чуть больше полугода, а значит самое время запасаться билетами на игры. Но получить их можно только при наличии паспорта болельщика, так называемого Fan ID. Такая же система была на мировом первенстве 2018 года в России, такой она будет и теперь. Первый центр выдачи Fan ID открылся 3 декабря в Санкт-Петербурге.

- В церемонии открытия приняли участие замглавы Минкомсвязи России Олег Пак, вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов и экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев, - сообщает корреспондент «Комсомолки».

Паспорт болельщика позволит посещать игры ЕВРО-2020 - без него попросту не пустят на стадион, а иностранцам также позволит въезжать в Россию без визы с 30 мая по 3 июля. Оформляется он бесплатно в центрах выдачи. Один такой вскоре откроется и в Москве.

Напомним, что Санкт-Петербург стал единственным из российских городов, которые примут игры чемпионата Европы по футболу. Стадион на Крестовском острове примет три игры группового этапа и один четвертьфинал. ЕВРО-2020 стартует 13 июня.

На церемонии присутствовал бывший вратарь "Зенита "и сборной России Вячеслав Малафеев.Фото: Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU