Нерпа-путешественница из Финского залива удивила исследователей своим поведением

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-03T15:33:40+03:00

Ластоногий тюлень на несколько дней отправился к родственникам в Эстонию, а после вернулся домой [фото]

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Исследователи, изучающие поведение морских животных, открыли для себя новую вещь. Оказывается, балтийские нерпы любят ходить в гости, но после всегда возвращаются домой. Это удалось выяснить с помощью GSM-передатчиков, которые закрепили на животных в Петербурге, сотрудники центра «Друзей балтийской нерпы» вместе с доктором компании «Nord Stream 2 AG». Просмотрев траекторию перемещения одной из нерп, ученые заметили, что она сплавала на несколько дней в гости к своим родственникам в Эстонию, а потом вернулась в Финский залив.

- Это очень важный для всех исследователей на Балтике момент, так как длительное время считалось, что нерпы Финского залива не имеют подтвержденных контактов с нерпами из других заливов Балтийского моря и каждая группа сидит в своем углу, - рассказали зоозащитники.

Вот такой путь туда и обратно проделала нерпа / Фото: Nord Stream 2

Раньше подобное поведение нерп наблюдалось, но в единичном случае. Информация об этом неожиданном путешествии стала открытием для исследователей, так как до этого момента считалось, что балтийские кольчатые нерпы в Финском заливе не контактируют с южной частью популяции.

Теперь перед учеными стоит задача выяснить, насколько интенсивны контакты между этими группами, так как наш путешественник пробыл в Западной Эстонии совсем недолго, прежде чем вернуться к месту своего постоянного обитания в районе острова Мощный. И если нерпы путешествуют к своим родственникам, то шансы на сохранение нерпы в Финском заливе все-таки повыше.

ИСТОЧНИК KP.RU