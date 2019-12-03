2019-12-03T19:35:22+03:00
Общество

В Петербурге может появиться училище имени Виктора Цоя

Депутаты ЗакСа предложили создать комиссию, которая наведет порядок в процедуре присвоения имен
Лилия КОЗЛОВА
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Училище имени Виктора Цоя может появиться в ПетербургеУчилище имени Виктора Цоя может появиться в ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Депутаты Законодательного собрания Петербурга подняли тему процедуры, по которой присваиваются имена известных деятелей улицам или государственным заведениям. В среду, 4 декабря, состоится очередное заседание парламента, на котором поднимется данный вопрос. Вполне возможно, что после этого в Северной столице появится колледж или училище имени Виктора Цоя, солиста группы «Кино».

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- На настоящий момент у нас полный хаос с наименованиями как объектов дорожной сети, так и городских учреждений. Поэтому мы подготовили инициативу, которая наведет в этом порядок, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» депутат Денис Четырбок.

Комиссия будет состоять из различных экспертных групп, включая топонимическую комиссию, которая уже одобрила инициативу парламентариев. Логика присвоения имен – вполне простая.

- Как минимум это вклад человека в той или иной деятельности. Например, у нас есть школа Маневича – она с экономическим уклоном и названа в честь известного финансиста, руководителя КУГИ, отметил собеседник издания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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