Судимый за убийство петербуржец напал с ножом на родного брата

СЕГОДНЯ 16:18 2019-12-03T16:18:35+03:00

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В Петербурге задержали местного жителя, который порезал ножом собственного брата. Воскресный вечер, 1 декабря, начинался спокойно. Родственники собрались в одной из квартир дома 72, корпус 5, по проспекту Маршала Жукова, где устроили застолье со спиртными напитками и душевными разговорами. Однако в скором времени беседа перешла в ссору.

- Жители дома, где произошел конфликт, позвонили в полицию и рассказали, что из квартиры слышны крики и шум борьбы, - рассказали в Росгвардии.

На вызов отправился отряд вневедомственной охраны, чтобы разобраться с ссорой. Приехали они вовремя, когда подозреваемый в нападении на брала уже был на лестничной клетке в парадной, надеясь сбежать.

Оказалось, что мужчина ударил ножом в руку своего брата во время конфликта. Задержанный раньше уже был судим за убийство.

Пострадавший парень был госпитализирован, второй мужчина задержан для выяснения обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU