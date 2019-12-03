2019-12-03T16:44:08+03:00
Происшествия

За два дня гололеда на улицах пострадали 200 петербуржцев

Больше всего упавших во Фрунзенском, Калининском, Невском и Кировском районах
Петр КИБЕР
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За два дня из-за гололеда пострадали 200 петербуржцев.За два дня из-за гололеда пострадали 200 петербуржцев.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Снег и гололед, пришедшие в Петербург с первым днем зимы, принесли не только новогоднее настроение, но и множество неприятностей. Так, 1 и 2 декабря произошло множество ДТП. Инспектора ГИБДД работали не покладая рук. Не меньший ажиотаж был и в травмпунктах, куда привозили упавших на улицах горожан.

- Первые два дня снегопада в Петербурге уложили на скользкий асфальт 200 человек — примерно по 100 в день, - пишет «Мойка 78».

Причиной этому стали и мягкая осень, из-за которой горожане отвыкли от снега и льда, и, конечно же, нерасторопность коммунальных служб, просто не успевающих убирать тротуары. Журналисты «Комсомолки» могут подтвердить это на собственном опыте, ведь они ежедневно вынуждены скакать «горными козлами» по Чкаловскому проспекту, чтобы добраться до редакции от метро.

Стоит напомнить, что за всю прошлую зиму травмы из-за скользких тротуаров получили около 4 тысяч человек. Если темпы нынешнего года сохранятся, то рекорд может быть побит досрочно.

Жаловаться на состояние улиц можно по горячей линии Комитета по благоустройству:

- круглосуточно по многоканальному телефону: 576-14-83

- по круглосуточному телефону дежурной службы Комитета: 314-60-13

- по уборке внутриквартальных территорий от снега и наледи: 710-44-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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