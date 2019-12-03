Перевозчики рассказали о востребованности ночного транспорта в Петербурге

СЕГОДНЯ 16:59 2019-12-03T16:59:42+03:00

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В Петербурге уже несколько лет с весны до поздней осени работает ночной транспорт: поезд-челнок в метро от «Адмиралтейской» до «Спортивной» и автобусы, следующие по маршрутам, дублирующим линии метрополитена. Несмотря на удобство, в 2019 году спрос на этот транспорт значительно спал.

- В 2019 году ночные поезда перевезли 607 тысяч человек. Больше всего пассажиров воспользовались метрополитеном в новогоднюю ночь – 232,6 тысяч человек, Алые паруса – 174,8 тысяч человек. Оставшиеся 200 тысяч поездок «разбросаны» между другими праздниками и челноком, на который традиционно приходилось около 10 пассажиров с апреля по ноябрь. В метрополитене отмечают, что в этом году спрос упал в несколько раз, - пишет газета «Петербургский дневник».

Популярность ночных автобусов тоже немного упала: с 59 тысяч пассажиров за 2018 год, до 51 тысячи в 2019 году. Сейчас этот вид транспорта больше всего пользуется спросом в новогодние праздники и летом, а осенью пассажиропоток заметно снижается.

Несмотря на спад, отменять ночной транспорт не собираются. В 2020 году с 30 апреля по 15 ноября автобусы вновь выйдут на маршруты, а поезда-челноки будут работать по выходным дням с 1:00 до 3:00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU