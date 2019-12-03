2019-12-03T19:34:42+03:00
Общество

Лежаки, туалеты и Wi-Fi появятся на пляжах Петербурга

Депутаты ЗакСа хотят благоустроить городские зоны для отдыха
Лилия КОЗЛОВА
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Петербургские пляжи собираются благоустроить лежаками, туалетами и Wi-FiПетербургские пляжи собираются благоустроить лежаками, туалетами и Wi-FiФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Парламентарии Петербурга решили действовать по принципу знаменитой поговорки: Готовь сани летом, а телегу – зимой. В среду, 4 декабря, на очередном заседании Законодательного собрания депутаты обсудят вопрос благоустройства городских пляжей, включая Курортный район.

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- Мы хотим, чтобы пляжи были отнесены к объекту благоустройства, а значит, на них автоматически распространятся все требования по их содержанию, в том числе, по обеспечению доступной среды, - поделился инициативой в эфире радио «Комсомольская Правда в Петербурге» депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Политик пояснил, что это даст правительству города больше возможностей и функций, чтобы сделать пляжи современными. И речь идет не только о пляже у Петропавловской крепости, но в том числе – Озерки, побережье Финского залива.

- С годами они хорошеют, но хотелось бы немного больше: городские пляжи должны быть в бесплатном доступе, где, как минимум, есть набор лежаков, кабины для переодевания, санузел, а не ближайшие кусты, и в идеале – Wi-Fi, - отметил парламентарий.

Не у всех людей есть возможность взять путевку на море, поэтому многие ищут альтернативу на побережье Финского залива или каких-то озер. Поэтому их благоустройство является важным для комфортной жизни горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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