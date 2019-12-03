2019-12-03T18:59:42+03:00
Происшествия

Хамоватая женщина орала матом и распугала пассажиров петербургского метро

Женщина ехала по красной линии, бросаясь в случайных прохожих оскорблениями
Лилия КОЗЛОВА
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Женщина орала и пугала пассажиров с детьми в метро ПетербургаЖенщина орала и пугала пассажиров с детьми в метро ПетербургаФото: принтскрин видео.
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Неадекватное поведение женщины в цветных штанах возмутило пассажиров петербургского метро. Днем во вторник, 3 декабря, едущие по своим делам горожане обратили внимание на даму, которая громко кричала, покрывая всех окружающих трехэтажным матом. Свои проклятия она извергала всю дорогу, пока ехала в вагоне поезда от «Технологического института» до «Академической».

- Всю дорогу орала матами на простых людей, распугала всех детей, родителям приходилось выходить из вагона. Другие дети плакали, испугались ее, - рассказали очевидцы в сети.

Покинув вагон состава, женщина не угомонилась, а продолжила хамить окружающим, поднимаясь на эскалаторе. Очевидцы сняли крикунью на видео, на протяжении которого звучат только слова непечатного вида.

Пассажиры остались жутко возмущены поведением женщины, заметив, что она может угрожать окружающим. Хамку хотели сдать полиции, однако очевидцы не успели пожаловаться правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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