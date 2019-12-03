2019-12-03T18:12:07+03:00
Общество

7 декабря в Санкт-Петербурге пройдет региональная конференция в рамках AI Journey, посвященная искусственному интеллекту и анализу данных

Она станет заключительной в серии из 7 мероприятий
Петр КИБЕР
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В Петербурге пройдет пройдет региональная конференция в рамках AI Journey, посвященная искусственному интеллекту и анализу данных. Фото: Предоставлено организаторами.В Петербурге пройдет пройдет региональная конференция в рамках AI Journey, посвященная искусственному интеллекту и анализу данных. Фото: Предоставлено организаторами.
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7 декабря в Петербурге соберутся эксперты и специалисты , которые занимаются искусственным интеллектом и анализом данных. Именно в городе на Неве пройдет региональная конференция в рамках AI Journey, посвященная этому вопросу.

- Основными темами выступлений спикеров станут вопросы машинного обучения, применения компьютерного зрения и NLP, использования технологий искусственного интеллекта в бизнесе и промышленности, - сообщают организаторы.

Мероприятие станет заключительным в серии из 7 региональных конференций проекта, проводимых в разных городах России по инициативе Сбербанка и крупнейших российских компаний. Участие для всех - бесплатное.

Справка «КП»:

AI Journey - цикл мероприятий, посвященных искусственному интеллекту и анализу данных, включающая в себя международное онлайн-соревнование, крупнейшую в Восточной Европе конференцию специалистов в Москве, которая прошла 8-9 ноября, а также серию из семи региональных конференций. Проект реализуется по инициативе Сбербанка и крупнейших российских компаний. Ранее региональная конференция AI Journey была проведена во Владивостоке, Томске, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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