В Петербурге объявят бой кальянным

СЕГОДНЯ 18:58 2019-12-03T19:33:32+03:00

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Законодательное собрание Петербурга возвращается к идее запретить курение кальяна в жилых домах. В среду, 4 декабря, парламентарии обсудят правки, разработанные к документу, уже принятому в первом чтении полтора года назад. Для того, чтобы дать бой кальянным в Северной столицы, парламентарии планируют выйти на федеральный уровень.

НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ. ЗакС на этой неделе готовит запрет на кальянные в жилых домах, благоустройство пляжей и переименование школ и училищ 00:00 00:00

- Ушло много времени на разработку поправок. Мы пришли к выводу, что сугубо наших городских полномочий здесь недостаточно, чтобы дать ощутимый бой кальянным в Петербурге, - отметил депутат ЗакСа Денис Четырбок в эфире радио «Комсомольская Правда в Петербурге».

Парламентарий пояснил, что зачастую кальянные располагаются в Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах города в старых домах. Однако жильцы очень страдают. Поступает много обращений от аллергиков, родителей маленьких детей, поскольку старые дома не приспособлены для того, чтобы принимать несколько постоянно работающих кальянных. Это и вытяжка, и конструкция дома.

- Люди страдают, буквально задыхаясь от дыма, - заявил депутат.

В некоторых домах в центре можно будет исправить ситуацию и оборудовать всем необходимым. Но в основном кальянщикам придется переезжать в отдельные строения или торговые центры.

Это правило распространяется и на кафе с ресторанами, у которых есть в меню кальян. На самом деле, они и сейчас не имеют права предоставлять подобные услуги в местах для общепита.

ИСТОЧНИК KP.RU