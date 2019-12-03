Члена ОПГ, угонявшего микроавтобусы в Петербурге, отправили за решетку на 4 года

СЕГОДНЯ 19:20 2019-12-03T19:20:30+03:00

Угонщика микроавтобусов отправили в исправительную колонию строгого режима на 4 года и 3 месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В Санкт-Петербурге осудили члена организованной преступной группы (ОПГ), который угонял для банды автомобили. Всего злоумышленник похитил 4 микроавтобуса иностранного производства и несколько грузовиков. Цель банды была проста – угонять авто, а затем требовать от владельцев выкуп. В дальнейшем ОПГ спокойно получала деньги, однако никто из мошенников и не думал возвращать машины.

- Мужчина согласился с главой банды взять на себя роль исполнителя угонов. Он самостоятельно искал необходимые авто, похищал их, а затем спешно устанавливал на машины подложные государственные регистрационные знаки, чтобы скрыть преступление. Также угонщик лично искал контакты потерпевших водителей и занимался вымогательством, - передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В итоге суд отправил угонщика в исправительную колонию строгого режима на 4 года и 3 месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU