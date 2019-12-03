2019-12-03T21:36:35+03:00
Звезды

Михаил Пиотровский заверил, что коллекция скифских древностей вернется обратно в Крым, а не на Украину

Сокровища все еще удерживают в Нидерландах
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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За скифские древности борются музеи Крыма и Украины.За скифские древности борются музеи Крыма и Украины.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский заверил, что в Крым рано или поздно вернется коллекция скифских древностей. Сейчас сокровища до сих пор удерживают в Нидерландах, где они находились на выставке в далеком 2014 году. В Амстердаме постановили отдать коллекцию Украине, однако крымские музеи тут же подали апелляцию.

- Все равно, под контролем какой политической власти находятся музейные экспонаты. Они должны вернуться на родину. Сейчас у нас непростые отношения с Нидерландами. Лучше пусть крымские древности пока полежат в ящиках, как у нас в свое время хранили кувейтское золото, - сообщил Пиотровский в интервью ФАН.

Руководитель Эрмитажа признал, что решение вопроса может затянуться, ведь экспонаты выставки принадлежат и крымскому музею и государственному музейному фонду Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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