Две сестры-блокадницы Ленинграда, проживающие в Финляндии, получили памятные знаки
3 декабря в Хельсинки вручили памятные знаки блокадницам Ленинграда, которые сейчас проживают в Финляндии. Сестры Лемппи Виролайнен и Алла Хухка – ветераны Великой Отечественной войны. Они обе с честью и достоинством пережили блокаду и своим трудом помогли избавить Ленинград от фашистских захватчиков.
- Большая честь вручить вам эти памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Знайте, что наш город всегда с вами и открыт для вас, - цитирует слова губернатора на встрече с ветеранами пресс-служба Смольного.
Сестер пригласили в Петербург на экскурсию в обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. Также власти напомнили о новых мерах поддержки для тех, кто жил в осажденном городе, но не имеет статус жителя блокадного Ленинграда. В частности, в Социальный кодекс Санкт-Петербурга уже внесли изменения, которые разрешат этим людям получать выплаты из городского бюджета.
ИСТОЧНИК KP.RU