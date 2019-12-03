2019-12-03T22:05:58+03:00
Общество

Две сестры-блокадницы Ленинграда, проживающие в Финляндии, получили памятные знаки

Пожилым сестрам вручили памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сестрам-блокадницам вручили памятные знаки. Фото: gov.spb.ruСестрам-блокадницам вручили памятные знаки. Фото: gov.spb.ru
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3 декабря в Хельсинки вручили памятные знаки блокадницам Ленинграда, которые сейчас проживают в Финляндии. Сестры Лемппи Виролайнен и Алла Хухка – ветераны Великой Отечественной войны. Они обе с честью и достоинством пережили блокаду и своим трудом помогли избавить Ленинград от фашистских захватчиков.

- Большая честь вручить вам эти памятные знаки «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Знайте, что наш город всегда с вами и открыт для вас, - цитирует слова губернатора на встрече с ветеранами пресс-служба Смольного.

Сестер пригласили в Петербург на экскурсию в обновленный Музей обороны и блокады Ленинграда. Также власти напомнили о новых мерах поддержки для тех, кто жил в осажденном городе, но не имеет статус жителя блокадного Ленинграда. В частности, в Социальный кодекс Санкт-Петербурга уже внесли изменения, которые разрешат этим людям получать выплаты из городского бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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