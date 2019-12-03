В Петербурге собираются внедрить опыт Финляндии по созданию комфортной городской среды
Петербург и Хельсинки собираются обменяться опытом по созданию комфортной городской среды и поддерживать стартапы друг друга. Об этом стало известно, в ходе рабочего визита губернатора в столицу Финляндии. В частности, стороны договорились о подписании в 2020 году плана стратегического сотрудничества между двумя городами.
- Губернатор Петербурга заинтересовался программой поддержки бездомных в Хельсинки и грамотным созданием общественных пространств. А бургомистру Хельсинки, например, понравилось требование властей Северной столицы строить школы и детские сады с бассейнами. По его словам, в столице Финляндии такой практики нет, - передает пресс-служба Смольного.
Также финская сторона предложила провести 27 августа 2020 года День Балтийского моря. К слову, по традиции Петербург готовит новогодние подарки юным соотечественникам, проживающим в странах Балтийского моря. В этот раз в Хельсинки и Тампере 17-18 декабря пройдут выездные представления театра.
ИСТОЧНИК KP.RU