В Петербурге собираются внедрить опыт Финляндии по созданию комфортной городской среды

СЕГОДНЯ 23:04 2019-12-03T23:04:05+03:00

Об этом стало известно в ходе рабочего визита губернатора в Хельсинки

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Петербург и Хельсинки собираются обменяться опытом по созданию комфортной городской среды и поддерживать стартапы друг друга. Об этом стало известно, в ходе рабочего визита губернатора в столицу Финляндии. В частности, стороны договорились о подписании в 2020 году плана стратегического сотрудничества между двумя городами.

- Губернатор Петербурга заинтересовался программой поддержки бездомных в Хельсинки и грамотным созданием общественных пространств. А бургомистру Хельсинки, например, понравилось требование властей Северной столицы строить школы и детские сады с бассейнами. По его словам, в столице Финляндии такой практики нет, - передает пресс-служба Смольного.

Также финская сторона предложила провести 27 августа 2020 года День Балтийского моря. К слову, по традиции Петербург готовит новогодние подарки юным соотечественникам, проживающим в странах Балтийского моря. В этот раз в Хельсинки и Тампере 17-18 декабря пройдут выездные представления театра.

ИСТОЧНИК KP.RU