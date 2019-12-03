В Выборге неизвестные сливали нефтепродукты в огромный котлован

СЕГОДНЯ 23:35 2019-12-03T23:35:00+03:00

Нефтепродукты загрязнили землю на площади почти в 230 кв.м.

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Сотрудники администрации Выборгского района ужаснулись от огромного котлована с нефтепродуктами, обнаруженного в поселке имени Ленина. Отходы загрязнили почву на площади почти 230 квадратных метров. Неизвестные злоумышленники сливали нефтепродукты в землю в специально вырытую выемку.

- Загрязненный участок находится в поселке имени Ленина. Его уже изучили сотрудники прокуратуры и специалисты комитета государственного экологического надзора. Устранить нарушение обязали местную администрацию через суд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Исковое заявление от ведомства в суде хоть и удовлетворили, однако решение пока не вступило в законную силу. Администрация должна не только ликвидировать разлив нефтепродуктов, но и провести рекультивацию загрязненного земельного участка. На все работы суд отводит три месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU