Семак вошел в топ-10 главных тренеров «Зенита» по количеству побед

СЕГОДНЯ 00:32 2019-12-04T00:32:56+03:00

Победа сине-бело-голубых над «Спартаком» стала 45-й и позволила Семаку войти в число лучших из лучших

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Сергей Семак триумфально ворвался в топ-10 главных тренеров «Зенита» по числу побед. Занимательной статистикой поделились в пресс-службе клуба после выигрыша над «Спартаком». в воскресенье 1 декабря. Также молодой наставник сине-бело-голубых входит в тройку лидеров по проценту побед – 60,8%. Больше только у Мирчи Луческу и Андре Виллаш-Боаша.

- Абсолютным лидером по количеству побед на посту главного тренера является великий Павел Садырин – 125 побед в 262 играх. За ним идут Юрий Морозов и Лучано Спалетти с 121 и 105 выигрышами соответственно. Сергей Семак вошел в десятку, обогнав Евгения Елисеева. Пока что у текущего наставника «Зенита» 45 побед в 74 матчах, - пишет пресс-служба петербургского клуба.

Вдобавок при Семаке «Зенит» забивает за игру 1,83 мяча, а пропускает 0,98. По обоим показателям он уступает снова лишь Луческу и Виллаш-Боашу.

Улучшить статистику и приблизиться к девятому месту рейтинга Сергей Богданович сможет уже в пятницу в домашнем матче против «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU