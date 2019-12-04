2019-12-04T01:16:54+03:00
Происшествия

Посетительница бара во Всеволожске не захотела прекращать кутеж и вырубила управляющего бутылкой, обобрав его до нитки

Бармен заканчивал свою смену и собирался закрыть заведение, как вдруг на него напала молодая девушка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Буйная девушка хотела выпить еще и не согласилась с барменом о закрытии заведения.Буйная девушка хотела выпить еще и не согласилась с барменом о закрытии заведения.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В одном из баров Всеволожского района напали и ограбили управляющего. Сделала это молодая посетительница заведения, не желавшая прекращать кутеж. В 6 утра бармен собирался заканчивать смену и попросил всех гостей на выход. Однако буйная девушка решила действовать радикально – взяла бутылку текилы и со всего размаха ударила мужчину по носу.

- Когда бармен пришел в себя, то обнаружил пропажу 200 евро из карманов джинсов, а также более 3 тысяч рублей выручки за ночь из кассового аппарата. Девушка обокрала мужчину, а сама скрылась, предварительно разбив алкогольные напитки с витрины, - сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Пострадавший не стал обращаться в больницу, а сразу пошел в полицию. Теперь у стражей порядка есть ориентировка на подозреваемую даму. На вид ей 23 года, тип лица европейский. У девушки длинные крашеные в белый цвет волосы. Сама она худого телосложения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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