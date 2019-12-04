2019-12-04T01:45:33+03:00
Звезды

«Компромисс» Сергея Довлатова с его дарственной надписью выставили на аукцион

Известный ленинградский писатель адресовал экземпляр своей книги публицисту Косинскому
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"Компромисс" Довлатова оценили в 60-65 тысяч рублей. Фото: litfund.ru"Компромисс" Довлатова оценили в 60-65 тысяч рублей. Фото: litfund.ru
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Книгу «Компромисс» за авторством ленинградского писателя Сергея Довлатова выставили на аукцион. Она вышла в 1981 году в издательстве «Серебряный век» в Америке после эмиграции писателя. Напомним, Довлатова не печатали на родине. Экземпляр «Компромисса», выставленный на аукцион, Сергей Донатович адресовал публицисту Иосифу Косинскому.

- В издательской обложке. В хорошем состоянии. На титульном листе дарственная надпись: «Девственному человеку Иосифу Косинскому, которому предстоит узнать в эмиграции массу интересного - с пожеланием всяческих удач. С.Д., - гласит описание лота на сайте «Литфонда».

За книгу просят 60-65 тысяч рублей. Добавим, что «Компромисс» представляет собой сборник новелл о журналистских буднях Довлатова в СССР. Всего в книге 12 историй. Каждая представляет собой некий ироничный компромисс, на который автор идет с властью, местными редакциями СМИ или общественностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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