2019-12-04T11:12:58+03:00
Звезды

Установку памятника Цою отложили из-за трещин в постаменте

Теперь обследовать камень должны эксперты
Петр КИБЕР
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Памятник Цою все никак не могут поставить. Теперь из-за трещин в основании. Фото: Фонд памяти Виктора ЦояПамятник Цою все никак не могут поставить. Теперь из-за трещин в основании. Фото: Фонд памяти Виктора Цоя
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Памятник Виктору Цою, который многие годы ждут поклонники его таланта, все никак не может появиться в Санкт-Петербурге. Долгое время шли разговоры о том где и как ставить монумент, в итоге договорились и все сделали. Но возникла проблема: основание новенького памятника треснуло. Установку отложили.

- Памятник хотели ставить в сентябре, потом в октябре. Сейчас опять все сдвинулось, – рассказали газете «Петербургский дневник» в администрации Кировского района.

Дело в том, что установкой памятника занимаются не районные чиновники, а Фонд памяти Виктора Цоя - Фонд Жорно. Администрация свое дело сделала - сквер неподалеку от метро «Проспект Ветеранов» привели в порядок и здесь давно все готово к установке, теперь слово за экспертами.

- При работе над гранитным постаментом возникли проблемы - появились трещины. Нужна экспертиза и заключение, можно этот камень использовать или нет - рассказал автор памятника, скульптор Матвей Макушкин.

Он сам давно ждет установки скульптуры, но повлиять на скорость ее появления не может.

Напомним, что монумент должны поставить в сквере на улице Танкиста Хрустицкого, неподалеку от того места, где жил лидер культовой группы «Кино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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