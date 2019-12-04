Установку памятника Цою отложили из-за трещин в постаменте
Памятник Виктору Цою, который многие годы ждут поклонники его таланта, все никак не может появиться в Санкт-Петербурге. Долгое время шли разговоры о том где и как ставить монумент, в итоге договорились и все сделали. Но возникла проблема: основание новенького памятника треснуло. Установку отложили.
- Памятник хотели ставить в сентябре, потом в октябре. Сейчас опять все сдвинулось, – рассказали газете «Петербургский дневник» в администрации Кировского района.
Дело в том, что установкой памятника занимаются не районные чиновники, а Фонд памяти Виктора Цоя - Фонд Жорно. Администрация свое дело сделала - сквер неподалеку от метро «Проспект Ветеранов» привели в порядок и здесь давно все готово к установке, теперь слово за экспертами.
- При работе над гранитным постаментом возникли проблемы - появились трещины. Нужна экспертиза и заключение, можно этот камень использовать или нет - рассказал автор памятника, скульптор Матвей Макушкин.
Он сам давно ждет установки скульптуры, но повлиять на скорость ее появления не может.
Напомним, что монумент должны поставить в сквере на улице Танкиста Хрустицкого, неподалеку от того места, где жил лидер культовой группы «Кино».
ИСТОЧНИК KP.RU