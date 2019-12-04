Фонд капитального ремонта подозревается в мошенничестве в Петербурге на 7 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:33 2019-12-04T11:33:59+03:00

На Фонд капитального ремонта в Петербурге завели уголовное дело о мошенничестве на 7 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

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В среду, 4 декабря 2019 года, на некоммерческую организацию «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в Петербурге завели уголовное дело. НКО подозревается в крупном мошенничестве на сумму более 7 миллионов рублей. Прокуратура и УФСБ Северной столицы провели проверку законности расходования денег, выделенных государством.

- Проверка выявила, что Фонд нанес ущерб бюджету Петербурга на 7 миллионов рублей. Эти деньги выделялись на модернизацию автоматизированной системы управления, используемой НКО при организации проведения капитального ремонта, учете взносов собственников и формировании отчетности перед органами исполнительной власти, - сообщили в прокуратуре.

Однако, по факту, ничего из вышеуказанного не делалось, модернизации не свершилось. А куда делись деньги – пока остается вопросом. Во время расследования по уголовному делу в фонде были проведены обыски. На данный момент продолжается выяснение всех деталей и обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU