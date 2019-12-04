2019-12-04T11:33:59+03:00
Происшествия

Фонд капитального ремонта подозревается в мошенничестве в Петербурге на 7 миллионов рублей

Некоммерческая организация стала фигурантом уголовного дела
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На Фонд капитального ремонта в Петербурге завели уголовное дело о мошенничестве на 7 миллионов рублейНа Фонд капитального ремонта в Петербурге завели уголовное дело о мошенничестве на 7 миллионов рублейФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

В среду, 4 декабря 2019 года, на некоммерческую организацию «Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в Петербурге завели уголовное дело. НКО подозревается в крупном мошенничестве на сумму более 7 миллионов рублей. Прокуратура и УФСБ Северной столицы провели проверку законности расходования денег, выделенных государством.

- Проверка выявила, что Фонд нанес ущерб бюджету Петербурга на 7 миллионов рублей. Эти деньги выделялись на модернизацию автоматизированной системы управления, используемой НКО при организации проведения капитального ремонта, учете взносов собственников и формировании отчетности перед органами исполнительной власти, - сообщили в прокуратуре.

Однако, по факту, ничего из вышеуказанного не делалось, модернизации не свершилось. А куда делись деньги – пока остается вопросом. Во время расследования по уголовному делу в фонде были проведены обыски. На данный момент продолжается выяснение всех деталей и обстоятельств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лесопарковый зеленый пояс более 110 тысяч Га появится вокруг Петербурга
Наледь и сосульки с балконов в Петербурге будут сбивать с автовышки
На Дворцовой площади начали монтировать главную новогоднюю елку
Настойчивый ученик придушил репетитора по английскому языку в Петербурге
После ДТП на Кузнецовской улице в крайне тяжелом состоянии госпитализирован 3-летний ребенок
Станцию «Дунайская» затопило во время потепления в Петербурге
Жительница Карелии отсудила 20 тысяч за падение в салоне автобуса
Росгвардейцы спасли людей из горящей коммуналки на Невском проспекте
Установку памятника Цою отложили из-за трещин в постаменте
Полиция задержала соучастницу группы мошенников, отнимавших квартиры у петербургских пенсионеров
У безработного петербуржца украли из дома ювелирки на 800 тысяч рублей
Таксист, привезший пассажиров из Москвы в Ленобласть, лишился машины, денег и телефона
Петербургские полицейские задержали полицейского, вымогавшего взятку у бывшего полицейского, который хотел вернуться на работу в полицию
В Пушкине ищут областных «ромео и джульетту», сбежавших из дома ради любви
Злостный алиментщик из Петербурга получил 8 месяцев исправительных работ
В среду, 4 декабря, в Петербурге будет идти дождь
«Компромисс» Сергея Довлатова с его дарственной надписью выставили на аукцион
Посетительница бара во Всеволожске не захотела прекращать кутеж и вырубила управляющего бутылкой, обобрав его до нитки
Семак вошел в топ-10 главных тренеров «Зенита» по количеству побед
В 2019 году между Петербургом и Финляндией на 21% вырос товарооборот
В Выборге неизвестные сливали нефтепродукты в огромный котлован
В Петербурге собираются внедрить опыт Финляндии по созданию комфортной городской среды
«Вывозили из операционной на каталках»: Пациентов Детской горбольницы №1 срочно эвакуировали из-за ложного минирования