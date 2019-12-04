2019-12-04T12:29:26+03:00
Происшествия

После ДТП на Кузнецовской улице в крайне тяжелом состоянии госпитализирован 3-летний ребенок

Малыш ехал в машине, в которую врезалась встречная иномарка
Петр КИБЕР
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В аварии на Кузнецовской улице серьезно пострадал маленький ребенок. Фото: vk.com/spb_todayВ аварии на Кузнецовской улице серьезно пострадал маленький ребенок. Фото: vk.com/spb_today
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Три человека, в том числе 3-летний ребенок получили травмы в результате ДТП, произошедшем утром 4 декабря в Московском районе Петербурга. Около 8:45 у дома 22 по Кузнецовской улице столкнулись «Фольксвген», «Тойота» и «Шкода». В последней ехала семья с малышом.

- Водитель «Фольксвагена» (женщина 40 лет), отъезжая от тротуара, не пропустила «Тойоту», которая от удара вылетела на встречную полосу и столкнулась со «Шкодой», - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В аварии травмы средней степени получили 30-летний водитель «Тойоты» и 28-летняя женщина-пассажир «Шкоды». Но сильнее всего пострадал ее 3-летний сын. Ребенка срочно госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В обстоятельствах ДТП разбираются инспектора дорожной полиции. Они же установят виновников аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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