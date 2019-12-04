2019-12-04T16:32:35+03:00
Общество

Жуткий снеговик из кошмаров появился в Мурино

Новогоднее настроение у жителей Ленобласти превратилось в фильм ужасов [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Мурино появился жуткий снеговикВ Мурино появился жуткий снеговикФото: СОЦСЕТИ
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В городе Мурино, что находится в ближайшей к Петербургу Ленобласти, местные жители уже начали лепить снеговиков. Однако, видимо, классический снежный герой с морковкой вместо носа и угольками-глазами горожанам не по духу, поэтому они решили проявить себя оригинально. В среду, 4 ноября, во дворе жилого комплекса на Графской улице появился снеговик, словно пришедший из ночных кошмаров.

- У снеговика только один кровавый глаз, напоминающий циклопа, и два рога. Снежное чудовище без лап улыбается, обнажив окровавленные острые зубы и язык, - пишет «Мойка78».

"Циклоп" с хищным взглядом смотрит кровавым глазом вслед прохожим Фото: СОЦСЕТИ

"Циклоп" с хищным взглядом смотрит кровавым глазом вслед прохожимФото: СОЦСЕТИ

Сами местные жители спокойно отнеслись к такому снеговику, мило назвав его «одноглазик».

Напомним, что прошлой зимой снеговики уже сыграли значительную роль в Мурино. Горожане выстроили целый воинствующий снежный отряд с плакатами по вопросу незаконной дороги в районе ЖК «Новое Мурино», которые гласили: «Даешь дорогу людям», «Долой дискриминацию по месту жительства» и «Мы устали мести грязь, идя к остановке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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