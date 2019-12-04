2019-12-04T19:41:07+03:00
Экономика

В Ленобласти принят бюджет на 2020 год

Главный финансовый документ региона будет «работать» ближайшие три года
Степан СТЕПАНОВ
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220 млн рублей будет направлено дополнительно на ремонт дворовых территорий.220 млн рублей будет направлено дополнительно на ремонт дворовых территорий.Фото: Олег ЗОЛОТО
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3 декабря 2019 года, на очередном заседании Законодательного собрания, был принят бюджет на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Доходы в 2020 году составят 146 млрд рублей, в 2021 году - 153,4 млрд рублей, в 2022 году - 161,4 млрд рублей. Расходы в 2020 году утверждены в объеме 154,1 млрд рублей, в 2021 году - 162 млрд рублей, в 2022 году - 166 млрд рублей.

- Дефицит останется на безопасном для региона уровне в 8 млрд рублей (6% от собственных доходов) в 2020 году с постепенным снижением к 2022 году до 4,5 млрд рублей (3%), - пояснили в пресс-службе Законодательного собрания Ленинградской области.

Отметим, что 23 октября состоялись депутатские слушания по проекту областного закона. Обсуждение бюджета во всех постоянных комиссиях областного парламента шло с 8 по 20 ноября: за это время внесено 57 поправок, 56 из которых одобрены, одна отклонена по объективным причинам.

- В частности, 220 млн рублей будет направлено дополнительно на ремонт дворовых территорий, а 1,4 млн рублей пойдет на благоустройство общественных зон, - прокомментировала председатель постоянной комиссии по бюджету и налогам Татьяна Бездетко.

Депутат также подчеркнула, что в 2020 году впервые доходная и расходная части бюджета утверждены выше фактических показателей предыдущего года.

КОНКРЕТНО

За последние 5 лет доходы региона выросли с 105,6 млрд рублей до 141 млрд рублей;

- собственные доходы увеличились с 94 млрд рублей до 120 млрд рублей;

- расходы увеличились с 93,6 млрд рублей до 144,6 млрд рублей (рост ассигнований на образование составил 177,7%, на здравоохранение - 122,6%, культуру - 205,9%, социальную политику - 201,4%, физкультуру и спорт - 164,2%).

ЧТО НОВОГО

В бюджете на 2020-2022 годы появились новые статьи расходов, которые предусматривают выделение средств на реновацию детских садов, выплаты при отсутствии мест в детских садах, льготный проезд пенсионеров и студентов, подключение частных домов к газопроводам, выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также обустройство «зеленых стоянок».

По рекомендации профильной комиссии законопроект принят во втором и третьем чтениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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