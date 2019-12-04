2019-12-04T20:31:35+03:00
Звезды

В Петербурге установили бюст архитектору Николаю Белехову, который восстанавливал город после блокады и ВОв

Бюст появился на парадной лестнице в здании комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге открыли бюст знакового архитектора Николая Белехова. Фото: kgiop.ruВ Петербурге открыли бюст знакового архитектора Николая Белехова. Фото: kgiop.ru
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В Санкт-Петербурге торжественно открыли бюст архитектора Николая Белехова к 115-летию со дня его рождения. Именно под его руководством восстанавливали город после блокады и окончания Великой Отечественной войны. Сам Белехов очень рано ушел из жизни – всего лишь в 52 года. Бюст в его честь появился на парадной лестнице в здании комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Благодаря архитектору на протяжении всей войны шла работа по спасению памятников. В частности, он и его команда маскировали и защищали высотные доминанты Петербурга – шпили Петропавловского собора, Адмиралтейства, Инженерного замка, куполы Исаакиевского и Николо-Богоявленского морского соборов.

- Николай Николаевич был настолько скромным человеком, что если бы мог узнать о том, что ему поставлен памятник, он бы был чрезвычайно удивлен. Всю свою жизнь он прожил в коммунальной квартире на улице Некрасова и, даже будучи достаточно тяжело больным человеком, поднимался на пятый этаж, - сообщает пресс-служба КГИОП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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