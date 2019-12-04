2019-12-04T23:00:51+03:00
Общество

«Мамаход» стал лучшим социальным проектом 2019 года в Петербурге

Проект наградили в рамках XVII Форума субъектов малого и среднего предпринимательства
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На XVII Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства наградили лучшие проекты бизнесменов и общественников. Фото: spb.mamahod.ruНа XVII Форуме субъектов малого и среднего предпринимательства наградили лучшие проекты бизнесменов и общественников. Фото: spb.mamahod.ru
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В Петербурге стартовал XVII Форум субъектов малого и среднего предпринимательства. В рамках него бизнесмены могут не только напрямую поговорить с властью, но и получить награды за свои успехи. Например, в номинации «Гостиничный бизнес» победила гостиница Эрмитажа.

В рамках Форума назвали и лучшие социальные проекты 2019 года в Северной столице. В культурно-просветительской сфере победил «Мамаход», заключающийся в познавательных прогулках для мам с колясками.

- Вместе с малышами они посещают экскурсии, музеи, лингвозавтраки, арт-встречи, литературные клубы. Это более 50 уникальных маршрутов, адаптированных для мам с колясками, - сообщает сайт Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе города.

Церемонию открытия провел вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. Фото: osspb.ru

Церемонию открытия провел вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин. Фото: osspb.ru

Также на первом дне Форума со своими проектами состязались и администрации разных районов Петербурга. Наиболее инновационными и перспективными стали задумки Пушкинского и Красногвардейского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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