2019-12-05T10:31:35+03:00
Дом. Семья

Потерявшийся пес несколько дней бегает по Петербургу в поисках хозяина

Собака беспокойно заглядывает в лица прохожим, в надежде вернуться домой
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Петербуржцы надеются на новогоднее чудо, чтобы пес нашел своего хозяинаПетербуржцы надеются на новогоднее чудо, чтобы пес нашел своего хозяинаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Белый с черными пятнами пес не первый день ищет своего хозяина. С виду домашняя собака с ошейником бегает в Невском районе Петербурга, пытаясь увидеть в прохожих людях своего человека. На беспокойное животное утром в четверг, 5 декабря, обратила внимание неравнодушная петербурженка. Девушка рассказала о потеряшке в сети, в надежде, что кто-то узнает своего питомца.

- У поликлиники № 8 Невского района, Новоселов, дом 45, бегает собака. Кобель, молодой. Видно, что ищет хозяина. Грязный, видно, что бегает не один день, - попыталась помочь псу девушка.

Неравнодушная прохожая погладила пса и осмотрела его ошейник, но на нем не было ни адреса, ни телефона хозяина.

- Я бы забрала, но до 14 на работе, а собаку негде оставить: у поликлиники не привяжешь, он замерзнет, в учреждение нельзя. Размещаю везде, где могу. Жаль животное. Может случится чудо под Новый год и его все-таки ищут хозяева, - пожелала девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Петербуржец чинил люстру соседке и подорвался на фонарике ее покойного сына
Александровские ворота на Охте будут арендовать за рубль ученые-химики
В Петербурге двухлетний иностранец выпил средство для мытья полов
Финляндию свяжут с Карелией водным туристическим маршрутом через Петербург
Обугленный труп нашли на пепелище сгоревшего дома в Ленобласти
Ревнивый муж убил человека, застав жену с семью мужчинами в квартире в центре Петербурга
В Гатчине 70-летняя мошенница сняла с 78-летней пенсионерки порчу, а заодно и золотые украшения
Ночью в Будогощи горел деревянный дом на несколько квартир
На проспекте Энгельса иномарка насмерть сбила рабочего аварийной службы
В четверг, 5 декабря, в Петербурге будет до +6 тепла и с сильным ветром
В ожидании оттепели нерпенок Крошик сделал в своем бассейне две лунки
«Газпром Арена» жестко ответила Варламову из-за включения стадиона в топ-100 «уродливых зданий»
Михаил Пиотровский: «Восстановление Пальмиры - это часть большой политики Эрмитажа»
В Петербурге отправили в печь 4,5 тонны некачественной и опасной красной икры
Восемь учителей математики Петербурга стали призерами олимпиады Эйлера
СКА обыграл «Ак Барс» по буллитам, набрав фантастический ход с десятью победами подряд
«Мамаход» стал лучшим социальным проектом 2019 года в Петербурге
«Лада» снесла 8-летнего школьника, мчавшего через проспект Ленина на красный свет
Неизвестные забросали снегом и погасили Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге
Двуногий робот-снегоуборщик занялся ликвидацией снежных куч в Петербурге