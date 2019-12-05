Потерявшийся пес несколько дней бегает по Петербургу в поисках хозяина

СЕГОДНЯ 10:31 2019-12-05T10:31:35+03:00

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Белый с черными пятнами пес не первый день ищет своего хозяина. С виду домашняя собака с ошейником бегает в Невском районе Петербурга, пытаясь увидеть в прохожих людях своего человека. На беспокойное животное утром в четверг, 5 декабря, обратила внимание неравнодушная петербурженка. Девушка рассказала о потеряшке в сети, в надежде, что кто-то узнает своего питомца.

- У поликлиники № 8 Невского района, Новоселов, дом 45, бегает собака. Кобель, молодой. Видно, что ищет хозяина. Грязный, видно, что бегает не один день, - попыталась помочь псу девушка.

Неравнодушная прохожая погладила пса и осмотрела его ошейник, но на нем не было ни адреса, ни телефона хозяина.

- Я бы забрала, но до 14 на работе, а собаку негде оставить: у поликлиники не привяжешь, он замерзнет, в учреждение нельзя. Размещаю везде, где могу. Жаль животное. Может случится чудо под Новый год и его все-таки ищут хозяева, - пожелала девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU