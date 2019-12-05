2019-12-05T12:12:39+03:00
Происшествия

Петербуржец чинил люстру соседке и подорвался на фонарике ее покойного сына

Мужчина лишился трех пальцев на руке и получил осколочные ранения
Петр КИБЕР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Петербуржец разбирал фонарик, а подорвался на запале от гранаты.Петербуржец разбирал фонарик, а подорвался на запале от гранаты.Фото: Алексей Петрушин
Изменить размер текста:

Взрывной ампутацией пальцев закончился ремонт люстры, который делал житель Приморского района свое соседке. Поздним вечером 4 декабря в службу 112 позвонила жена пострадавшего, которая услышала дома громкий хлопок и нашла мужа окровавленным. За несколько часов до этого пострадавший принес от соседки старый металлический фонарик, который решил разобрать.

- При разборке указанного предмета мужчина обнаружил внутри него металлическое кольцо с усиками, отогнул усики и дернул за кольцо, - сообщает источник в правоохранительных органах.

В результате произошел взрыв. Предположительно это был унифицированный запал ручной гранаты УЗРГМ-2. Поражающих веществ в виде самой гранаты вокруг не было, но и этого хватило, чтобы у 67-летнего петербуржца оторвало пальцы.

С ампутацией фаланги 1,3,4 пальцев правой руки, переломом пятой пястной кости, мелкоточечными повреждениями левого предплечья и бедра, в состоянии средней тяжести он был госпитализирован в НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена.

Сама 62-летняя соседка, которая и дала фонарик, пояснила, что он принадлежал ее недавно умершему сыну работавшему таксистом.

Откуда в фонарике взялся запал, сейчас выясняют полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первую экологичную новогоднюю елку из переработанного мусора установят в Петербурге
За ушастую сову, улетевшую от хозяев в Приморском районе Петербурга, объявлено вознаграждение
Пойманного в Петербурге мигранта-спонсора запрещенной в РФ организации ИГ отправили за решетку
Голову кузнечика в банке с горошком «высшего сорта» нашли повара петербургского кафе
В Петербурге под суд пойдет криминальный авторитет, укравший 13 тонн красной икры
Бывший инспектор ГИБДД Карелии осужден за взятку
Полиция поймала подростка, забросавшего снежками вечный огонь в Петербурге
В «Крестах» прошел крестный ход
Жители Ленобласти получат бесплатную юридическую помощь
В метро Петербурга посчитали, сколько жетонов продает кассир за смену
В массовом ДТП с 13 машинами у метро «Озерки» пострадала 25-летняя девушка-водитель и ее пассажир
ЖК «Лондон Парк»: открыты продажи квартир в корпусах третьей очереди
Пользователи каршеринга в Петербурге смогут оставить новогодние подарки для пациентов хосписов
Из трехэтажного коттеджа у петербургского инженера украли деньги и золотые украшения с бриллиантами