Петербуржец чинил люстру соседке и подорвался на фонарике ее покойного сына

СЕГОДНЯ 12:12 2019-12-05T12:12:39+03:00

Петербуржец разбирал фонарик, а подорвался на запале от гранаты. Фото: Алексей Петрушин

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Взрывной ампутацией пальцев закончился ремонт люстры, который делал житель Приморского района свое соседке. Поздним вечером 4 декабря в службу 112 позвонила жена пострадавшего, которая услышала дома громкий хлопок и нашла мужа окровавленным. За несколько часов до этого пострадавший принес от соседки старый металлический фонарик, который решил разобрать.

- При разборке указанного предмета мужчина обнаружил внутри него металлическое кольцо с усиками, отогнул усики и дернул за кольцо, - сообщает источник в правоохранительных органах.

В результате произошел взрыв. Предположительно это был унифицированный запал ручной гранаты УЗРГМ-2. Поражающих веществ в виде самой гранаты вокруг не было, но и этого хватило, чтобы у 67-летнего петербуржца оторвало пальцы.

С ампутацией фаланги 1,3,4 пальцев правой руки, переломом пятой пястной кости, мелкоточечными повреждениями левого предплечья и бедра, в состоянии средней тяжести он был госпитализирован в НИИ травматологии и ортопедии имени Вредена.

Сама 62-летняя соседка, которая и дала фонарик, пояснила, что он принадлежал ее недавно умершему сыну работавшему таксистом.

Откуда в фонарике взялся запал, сейчас выясняют полицейские. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU