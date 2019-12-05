2019-12-05T12:19:30+03:00
Происшествия

Из трехэтажного коттеджа у петербургского инженера украли деньги и золотые украшения с бриллиантами

Вор вскрыл оконную раму в частном доме и нашел спрятанный сейф
Лилия КОЗЛОВА
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Из коттеджа петербуржец украли деньги и золотоИз коттеджа петербуржец украли деньги и золотоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Частный дом инженера из Петербурга обчистил вор. Днем в среду, 4 декабря, в полицию позвонила его жена и рассказала о краже. Супружеская пара живет в трехэтажном коттедже на улице Володарского в Левашово. В два часа дня женщина заметила, что металлический сейф, в котором хранились деньги и драгоценности, поврежден и вскрыт.

- По заявлению хозяйки дома, кража произошла с 1:00 до 14:00 в среду, 4 декабря. Вор, повредив оконную раму в трехэтажном кирпичном доме, проник внутрь, нашел сейф, отжал его дверцы и похитил содержимое, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

«Улов» вора оказался не маленьким: 110 тысяч рублей, золотые кольца, сережки, цепочки с подвесками, крестик и браслеты. Общая сумма ущерба – 195 тысяч рублей.

Дом находится за кирпично-деревянным забором. Видеонаблюдения на территории нет. Полицейские осмотрели коттедж и сняли отпечатки пальцев. По факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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