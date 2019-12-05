Пользователи каршеринга в Петербурге смогут оставить новогодние подарки для пациентов хосписов

СЕГОДНЯ 12:51 2019-12-05T12:51:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии Нового года у жителей Петербурга появилась отличная возможность порадовать подарками не только своих друзей и близких, но и людей, которые нуждаются в помощи, теплых эмоциях и заботе. Пользователи каршеринга смогут оставить «презент» для пацинтов хосписов. Сейчас в Северной столице более 3 тысяч детей и взрослых с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями, которые вместе со всеми горожанами ждут новогодних праздников.

- Мы уверены, что большинство людей очень хотят помочь тем, кто в этом нуждается, но чаще всего на это просто не хватает времени, особенно в преддверии Нового года, - рассказали порталу «Открытые НКО» в сервисе YouDrive, который участвует в акции.

Большинство больных находятся в хосписах, которые курирует Фонд «Вера», другим помогают специалисты выездной службы. Врачи, медицинские работники, координаторы и волонтеры некоммерческой организации делают все, чтобы последний период жизни тяжелобольных людей и их близких был наполнен теплом, любовью и заботой.

Оставить подарки для пациентов хосписа можно прямо в машинах каршеринга со 2 по 20 декабря. Для этого нужно положить коробку с наклейкой и сообщить в компанию государственный номер машины, в которой он был оставлен. В приоритете теплый плед веселой расцветки, мягкие сладости такие как пастила, зефир и мармелад, а также вкусный чай или кофе.

Это можно сделать двумя способами: отправить письмо с темой «Вера» на электронную почту we@youdrive.today или написать в Direct в Instagram-аккаунте @youdrive_official.

ИСТОЧНИК KP.RU